Çağdaş Atan kimdir? Çağdaş Atan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk futbolunun hem oyunculuk hem de teknik direktörlük döneminde adından sıkça söz ettiren isimlerinden biri olan Çağdaş Atan, yeniden gündeme geldi. Genç yaşta futbola başlayan ve kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da forma giyen Atan, futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine adım attı. Peki, Çağdaş Atan kimdir, kaç yaşında, nereli ve futbol kariyerinde hangi takımlarda oynadı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN KİMDİR?

Çağdaş Atan, Türk futbolunun tanınan isimlerinden biri olup hem futbolculuk hem de teknik direktörlük kariyerinde dikkat çeken bir isimdir. 29 Şubat 1980 tarihinde İzmir'de doğan Atan, futbol hayatına henüz 8 yaşındayken ailesinin desteğiyle Altay altyapısında başladı. Genç yaşlardan itibaren gösterdiği performansla kısa sürede profesyonel futbol dünyasına adım attı.

2000 yılında Marmarisspor formasıyla profesyonelliğe yükselen Atan, burada 3. Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra yeniden Altay'a döndü ve takımıyla 2. Lig'de de şampiyonluk sevinci yaşadı. Ardından Süper Lig'e yükselerek dikkatleri üzerine çekti. 2003-04 sezonunda Denizlispor forması giyerken gösterdiği performans sayesinde Türkiye A Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası, 2004 yılında Beşiktaş'a transfer olmasıyla geldi. 1 milyon dolar bonservis bedeliyle Beşiktaş'a imza atan Atan, burada ilk golünü 2005 yılında İstanbulspor ağlarına gönderdi. Ancak Malatyaspor maçı sonrası yaşanan olaylar ve açıklamaları nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı.

Sonrasında birçok kulüpten teklif almasına rağmen tercihini Trabzonspor'dan yana kullandı ve dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-mavili formayla 40 lig maçına çıkan Çağdaş Atan, 5 gol atarak savunmadan hücuma katkı sağladı. Ardından Energie Cottbus (Almanya) ve FC Basel (İsviçre) gibi Avrupa kulüplerinde forma giyerek yurtdışında da deneyim kazandı.

Türkiye'ye dönüşünde Mersin İdman Yurdu, Akhisar Belediyespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Manisaspor gibi kulüplerde oynadı. Futbolculuk kariyeri boyunca hem disiplini hem de saha içindeki liderliğiyle tanındı.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Çağdaş Atan, kısa sürede dikkat çeken genç teknik adamlardan biri haline geldi. Özellikle Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Başakşehir'de sergilediği performansla modern futbol anlayışı ve taktiksel vizyonuyla öne çıktı.

Özel hayatında evli ve bir çocuk babası olan Çağdaş Atan, ünlü oyuncu Berk Atan'ın kuzenidir.

ÇAĞDAŞ ATAN KAÇ YAŞINDA?

Çağdaş Atan, 29 Şubat 1980 doğumludur ve 45 yaşındadır. Kariyerine genç yaşta başlayan Atan, futbolculuk döneminde Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giymiş, daha sonra teknik direktör olarak Süper Lig'de görev almaya başlamıştır.

ÇAĞDAŞ ATAN NERELİ?

Çağdaş Atan, İzmir doğumludur. Ege'nin futbol geleneği güçlü şehirlerinden biri olan İzmir'de yetişen Atan, futbola da doğup büyüdüğü şehrin köklü kulüplerinden Altay Spor Kulübü'nün altyapısında başlamıştır. İzmir kökenli olması, futbolculuk kariyerine sağlam bir temel oluşturmuştur.

ÇAĞDAŞ ATAN'IN KARİYERİ

Çağdaş Atan'ın futbolculuk kariyeri 1990'lı yılların sonlarında başladı ve Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da devam etti. Kariyerinin önemli basamakları şu şekildedir:

Altay (Altyapı & Profesyonel) – Futbola başladığı kulüp.

Marmarisspor (2000) – 3. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Altay (2001–2003) – 2. Lig şampiyonluğu kazandı.

Denizlispor (2003–2004) – Buradaki performansıyla milli takıma seçildi.

Beşiktaş (2004–2006) – Süper Lig'de dikkat çekti, ancak yönetimle yaşadığı sorunlar sonrası ayrıldı.

Trabzonspor (2006–2008) – Takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri oldu.

Energie Cottbus (2008–2009) – Almanya Bundesliga'da forma giydi, Borussia Dortmund'a karşı gol attı.

FC Basel (2009–2011) – Avrupa Kupalarında mücadele etti.

Mersin İdman Yurdu (2011–2012) – Süper Lig'e dönüş yaptı.

Akhisar Belediyespor (2012–2013) – Takımın savunmasında görev aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (2014–2015) – Kaptanlık yaptı.

Manisaspor (2015) – Kariyerinin son döneminde oynadı.

Milli takım kariyerinde ise 2004 yılında A Milli Takım forması giydi ve Hırvatistan karşısında ilk golünü attı. Ayrıca A2 Milli Takım seviyesinde de 3 kez forma giyip 1 gol kaydetti.

Futbolculuğun ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Çağdaş Atan, modern futbol anlayışı, disiplinli yapısı ve genç yaşına rağmen cesur oyun planlarıyla dikkat çekmektedir. Süper Lig'de Kayserispor ve Başakşehir deneyimlerinin ardından son olarak Konyaspor'un teknik direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

ÇAĞDAŞ ATAN SÜPER LİG'E GERİ Mİ DÖNDÜ?

Çağdaş Atan yeniden Süper Lig'e döndü. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran genç teknik direktör, bir süredir takım çalıştırmıyordu. Konyaspor'un teklifini kabul eden Atan, yeşil-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardı ve Süper Lig arenasına geri döndü.

ÇAĞDAŞ ATAN HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPACAK?

Çağdaş Atan, yeni sezonda Konyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenecek. Kulüpten yapılan açıklamada, Atan ile prensip anlaşmasına varıldığı ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından resmi imzanın atılacağı belirtildi. Atan'ın Salı günü Konya'da olması ve Çarşamba günü takımın başında ilk antrenmanına çıkması planlanıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN KONYASPOR İLE ANLAŞTI MI?

Konyaspor resmi olarak Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ve teknik direktör Atan'ın takımın başında göreve başlayacağı ifade edildi.