BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi!

BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Aralık Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Aralık günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Aralık su kesintisi saatleri!

13 ARALIK BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilcesi Yunuseli Mahallesi ve civarinda 13.12.2023 tarihinde 09:00 - 18:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 13/12/2023 09:00 ~ 13/12/2023 18:00

Kesim Zamanı:13/12/2023 09:00

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Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi ve civarı arıza nedeniyle 13.12.2023 tarihinde 14:45 ile 16:45 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 13/12/2023 14:45 ~ 13/12/2023 16:45

Kesim Zamanı:13/12/2023 14:45

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BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1 Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi, Güneybakan Sokak, Şelale Sokak ve civarında, 13.12.2023 -tarihinde su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 13/12/2023 09:00 ~ 13/12/2023 18:00

Kesim Zamanı:13/12/2023 09:00