Bursa'da, saatteki hızı 70 ile 95 kilometreye hıza ulaşan lodosta, kentteki birçok binanın çatısı uçarken, ağaçlar yollara devrildi. Peki, Bursa - Karacabey okullar tatil mi, var mı, yok mu? Bugün (29 Kasım) Karacabey okul var mı? İşte detaylar…

Bursa - Karacabey okullar tatil mi, var mı, yok mu? Bugün (29 Kasım) Karacabey okul var mı?

Bursa Valiliği, 5 ilçede okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Bursalılar hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini merak ederken Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde okul var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Bursa - Karacabey okullar tatil mi, var mı, yok mu? Bugün (29 Kasım) Karacabey okul var mı? İşte detaylar…

BURSA - KARACABEY OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI, YOK MU?

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 70 ile 95 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu. Öte yandan Bursa Valiliğinden gelen açıklama da 5 ilçede eğitim ve öğretime ara verildi aktarıldı.

Bursa'da okulların tatil edildiği ilçeler ise şöyle;

Yıldırım ,

, Osmangazi,

Nilüfer,

Kestel,

Gürsü

BUGÜN (29 KASIM) KARACABEY OKUL VAR MI?

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların 1 günlük tatil edildiğini açıkladı. Demirtaş açıklamasında, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.