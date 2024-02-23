Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Bursa son dakika deprem!

Son dakika haberine göre Bursa'da bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşlar, ' Deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. SON DAKİKA: Bursa'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Bursa son dakika deprem!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2024-02-23 tarihinde saat 15:14:32'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede tedirginliğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin enlemi 40.41806 N, boylamı 29.16083 E, derinliği ise 10.86 km olarak belirlendi. Sarsıntının etkileri ve hasarın boyutu hakkında detaylı bilgi verilmezken, yerel yönetim ve afet ekipleri bölgede incelemelerde bulunuyor.

BURSA'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

4 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 4.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.