Bursa'da Deprem mi oldu? 24 Aralık Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 24 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.