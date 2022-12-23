Burcu Binici kimdir? Burcu Binici eşi Tankurt Manas kimdir?

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BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Oyuncu Burcu Birinci, 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamlamıştır. Lise bittikten sonra Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde altı ay kadar çalıştı. Küçüklüğünden beri dans eden Burcu Birinci, Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. 1 sene kadar Anadolu Ateşi'nde dans etmiştir.

Meral Okay'ın Bir Bulut Olsam'ın Gülengül karakteri teklifini kabul ederek oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Bir Mucize Lazım Bana (2018) gibi oyunlarda oyunculuk yanı sıra 2009'dan itibaren birçok film ve dizide rol aldı.

BURCU BİNİCİ EŞİ TANKURT MANAS KİMDİR?

Tankurt Manas, 27 Aralık 1991 yılında Eminönü'nde dünyaya gelmiştir ve aslen Sivaslıdır. 12 yaşından itibaren Rap kariyerini sürdüren Tankurt Manas, Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik bölümü ve Plato MYO'da "Radyo Televizyon" bölümlerinden mezundur. Tankurt Manas, 2016 yılında "Bu Benim Olayım" adlı şarkısıyla O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarışmayı 4. olarak bitirdi ve ismini milyonlara duyurmayı başardı. Birçok farklı isimle birlikte ortak çalışmalar yürüttü. Katliam 4 ve 1000 parça gibi Türkçe Rap müziğinde önemli rol oynayan şarkılarda yer aldı.