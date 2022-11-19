Buray - İstersen sözleri! 'İstersen' şarkı sözleri nelerdir?

Buray'ın şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Buray'ın en beğenilen parçalarından olan İstersen şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Buray - İstersen şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Buray - İstersen şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAY - İSTERSEN ŞARKI SÖZLERİ

İzini kaybettiğim duygulara

Bir gülüşle kavuşmakmış aşk

Sana anlatılan her masala

Bile bile aldanmakmış aşk

Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan

Anlıyorsun bak

Sonbaharda yapraklar sararırken

Sende yeşile bürünür aşk

İstersen yak, savur dağıt beni yarala

Al bütün varım yoğum senindir

Ben yazdım seni, diğer yarıma

İstersen yık, acıt kanat beni parçala

Ölsem de kıyan senin elindir

Sen dokun ziyan, olmaz bana

İzini kaybettiğim duygulara

Bir gülüşle kavuşmakmış aşk

Sana anlatılan her masala

Bile bile aldanmakmış aşk

Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan

Anlıyorsun bak

Sonbaharda yapraklar sararırken

Sende yeşile bürünür aşk

Dalgaları durulur sular gibi

Hasretin çarpar yüreğime

Saçlarını savurur rüzgar gibi

Ay gibi parlar geceme

İstersen yak, savur dağıt beni yarala

Al bütün varım yoğum senindir

Ben yazdım seni, diğer yarıma

İstersen yık, acıt kanat beni parçala

Ölsem de kıyan senin elindir

Sen dokun ziyan, olmaz bana

Sen iste dağları

Sen iste yolları aşayım

Geç kalma yaz beni, diğer yarına

Sen iste dağları

Sen iste yolları aşayım, of

Sen dokun ziyan olmaz bana

Sen iste dağları

Sen iste yolları aşayım

Geç kalma yaz beni, diğer yarına

Sen iste dağları

Sen iste yolları aşayım, of

Sen dokun ziyan olmaz bana