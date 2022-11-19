Buray - İstersen sözleri! 'İstersen' şarkı sözleri nelerdir?
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Buray'ın şarkıları ve sözleri merak ediliyor. Buray'ın en beğenilen parçalarından olan İstersen şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Peki, Buray - İstersen şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Buray - İstersen şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAY - İSTERSEN ŞARKI SÖZLERİ
İzini kaybettiğim duygulara
Bir gülüşle kavuşmakmış aşk
Sana anlatılan her masala
Bile bile aldanmakmış aşk
Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan
Anlıyorsun bak
Sonbaharda yapraklar sararırken
Sende yeşile bürünür aşk
İstersen yak, savur dağıt beni yarala
Al bütün varım yoğum senindir
Ben yazdım seni, diğer yarıma
İstersen yık, acıt kanat beni parçala
Ölsem de kıyan senin elindir
Sen dokun ziyan, olmaz bana
İzini kaybettiğim duygulara
Bir gülüşle kavuşmakmış aşk
Sana anlatılan her masala
Bile bile aldanmakmış aşk
Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan
Anlıyorsun bak
Sonbaharda yapraklar sararırken
Sende yeşile bürünür aşk
Dalgaları durulur sular gibi
Hasretin çarpar yüreğime
Saçlarını savurur rüzgar gibi
Ay gibi parlar geceme
İstersen yak, savur dağıt beni yarala
Al bütün varım yoğum senindir
Ben yazdım seni, diğer yarıma
İstersen yık, acıt kanat beni parçala
Ölsem de kıyan senin elindir
Sen dokun ziyan, olmaz bana
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım
Geç kalma yaz beni, diğer yarına
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım, of
Sen dokun ziyan olmaz bana
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım
Geç kalma yaz beni, diğer yarına
Sen iste dağları
Sen iste yolları aşayım, of
Sen dokun ziyan olmaz bana