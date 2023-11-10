Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olduğu karşılaşmada tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken Burak Yılmaz istifa etti mi? Görevinden istifa edecek mi? soruları da gündeme geldi.

Burak Yılmaz istifa etti mi? Görevinden istifa edecek mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ise Burak Yılmaz istifa etti mi? Görevinden istifa edecek mi? sorularına yanıt aradı.

BURAK YILMAZ İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt'e mağlup olduğu karşılaşmada tribünler Burak Yılmaz'a tepki gösterirken, Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu. "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin" tezahüratları yapan Beşiktaş taraftarları ardından teknik sorumlu Burak Yılmaz'a sert tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın adına tezahüratlar yapan Beşiktaş taraftarları ilk yarının son düdüğünün çalmasının ardından ise "Formayı çıkarın, s... gidin" diye bağırdı. Konferans Ligi'nde sahasında Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olan Beşiktaş ise Club Brugge'nin kazanmasıyla beraber Konferans Ligi'ne veda ederek Avrupa defterini kapattı.