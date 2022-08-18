Siyaset gündemine dair yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Bülent Kuşoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Kuşoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Bülent Kuşoğlu, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Peki, Bülent Kuşoğlu kimdir? Bülent Kuşoğlu kaç yaşında, nereli? Bülent Kuşoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BÜLENT KUŞOĞLU KİMDİR?

7 Ocak 1958'de Erzurum'da doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Remziye'dir.

Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci, Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

İngiltere'de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında Baş Hesap Uzmanlığı, Milli Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.