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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 20 Ekim maç programı!

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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Ekim 2022 hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? 20 Ekim maç programı!

Bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler 18 Ekim tarihinde hangi maçlar olduğunu merak ediyor ve internet üzerinde Bugün maç var mı? Sorusunu ve Bugün hangi maçlar var? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bugün maç var mı 20 Ekim Perşembe 2022?

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Bugün hangi maçlar var? Sorusu ve bugün maç var mı? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Sporseverler maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Bu nedenle 20 Ekim maç programı gündemde yerini alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 20 Ekim Perşembe? Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20 Ekim Perşembe günü birçok farklı karşılaşma gerçekleştirilecek. 20 Ekim Perşembe günü oynanacak olan farklı liglerdeki maçlara aşağıdaki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası ZTK

Gençlerbirliği - Niğde Anadolu | 13:00

Y.Malatyaspor - Ağrı 1970 | 15:00

Giresunspor - Y.Amasyaspor | 17:30

Gaziantep FK - Sarıyer | 20:30

UEFA Avrupa Ligi

Arsenal - PSV | 20:00

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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