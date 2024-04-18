Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 18 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?

Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından merak edilmekte. Günün maçlarını merak eden birçok kullanıcı ise Bugün maç var mı? Ve Bugün hangi maçlar var? Sorularını araştırıyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var 18 Nisan 2024 Perşembe Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün maç var mı?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

AFC U23 Şampiyonası:

Saat 16:00 - Endonezya vs. Avustralya - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında izlenebilecek.

Saat 18:30 - Ürdün vs. Katar - Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarında izlenebilecek.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final:

Saat 19:45 - Fiorentina vs. Viktoria Plzen - Exxen kanalında yayınlanacak.

Saat 19:45 - Lille vs. Aston Villa - TV 8 Buçuk, CBC Sport ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final:

Saat 22:00 - Fenerbahçe vs. Olympiakos - TV8, CBC Sport ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

Saat 22:00 - PAOK vs. Club Brugge - Exxen kanalında yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final:

Saat 22:00 - Roma vs. Milan - TV 8 Buçuk ve Exxen kanallarında yayınlanacak.

Saat 22:00 - Atalanta vs. Liverpool - Exxen kanalında yayınlanacak.

Saat 22:00 - West Ham vs. Bayer Leverkusen - Exxen kanalında yayınlanacak.

Saat 22:00 - Marsilya vs. Benfica - Exxen kanalında yayınlanacak.