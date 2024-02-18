BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var ve bugün (18 Şubat) hangi diziler yayınlanacağı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
Bugün hangi diziler var ve 18 Şubat 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Şubat 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 18 Şubat 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 18 Şubat 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 10:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 Bahar
- 15:30 Sandık Kokusu
- 18:25 Hafta Sonu Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 22:30 Gerzek Şaban
KANAL D
- 08:30 Konuştukça
- 09:30 Set Ekstra
- 09:45 Senden Önce
- 12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13:45 Arda ile Omuz Omuza
- 14:45 Üç Kız Kardeş
- 18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Yargı
NOW TV
- 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
- 11:15 Ekonomi Arası
- 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13:00 Kirli Sepeti
- 16:00 Yabani
- 19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 Kirli Sepeti
STAR TV
- 09:00 Sakla Beni
- 11:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema
- 16:00 Ömer
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Sakla Beni
ATV
- 07:30 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11:30 Dizi TV
- 12:30 Kardeşlerim
- 16:50 San Andreas Fayı
- 19:00 Atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
TV8
- 09:00 Bir Yemek Olsan
- 10:00 Gazete Magazin
- 14:15 Cevap Ver Türkiye
- 16:30 Çarkıfelek
- 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1
- 05:40 Beni Böyle Sev
- 08:30 Kül Masalı
- 11:45 Enine Boyuna
- 13:00 Biraz Kül Biraz Duman
- 14:05 Kül Masalı
- 17:15 Kod Adı Kırlangıç
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Teşkilat