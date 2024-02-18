BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 18 Şubat TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 18 Şubat 2024 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 18 Şubat 2024 Pazar TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 18 Şubat 2024 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 18 Şubat 2024 Pazar tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Bahar

22:30 Gerzek Şaban

KANAL D

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Senden Önce

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 Yargı

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

Arası 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Yabani

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

STAR TV

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yerli dizi tekrar/ Sinema

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Sakla Beni

ATV

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Kardeşlerim

16:50 San Andreas Fayı

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

TV8

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1