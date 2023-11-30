İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir hastaneyi vurarak en az 500 kişinin ölümüne yol açması Filistinlileri sokağa dökmesinin ardından dünya genelinde bir boykot başladı. Bu kapsamda Boykot listesi nedir? Araştırılıyor. Peki, Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı?

Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı?

Boykot listesi nedir? Sorusu, İsrail- Filistin arasında yaşananları boykot etmek adına İsrail ürünlerini kullanmak istemeyen kişilerin oluşturduğu bir İsrail ürünleri ve markaları listesidir. Filistinli, İsrail'in işlediği insanlık suçlarını ve Gazze Şeridi'ndeki katliamı protesto etti. Ülkemizde de yaşananlara büyük tepki gösterildi. İsrail markaları tam listesi ve İsrail ürünleri hangileri, araştırıldı. Peki, Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı?

BOYKOT LİSTESİNDE HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Giyim Sektöründe İsrail Markaları

Tommy Hilfiger,

Nike,

Adidas,

Polo,

Ralph Lauren,

Parizyen,

Hugo Boss,

Calvin Klein,

Levi's,

Timberland,

Giorgio Armani,

Lee

Gıda Sektörü İsrail Markaları

Danone,

Maggi,

Jacobs,

Banana,

McDonald's,

Burger King,

Knorr,

Calve

Temizlik Sektörü İsrail Markaları

Air Wick,

Ajax,

Aldays,

AloAriel

Axe Calgon,

Cif

Clear

Clit Bang,

Colgate Dettol

Dove Elidor

Head & Shoulders,

Ipana

Jhonsons Baby,

Loreal (Şampuan)

Lux,

Max Factor,

Nıvea Omo

Oral-B,

Palmolive,

Pantene

Prima ,

Rejoıce

Prima,

Protex,

Rejoice,

Rexona (Şampuan),

Rinso),

Sensodyne,

Viecnetta Vileda,

Vanish,

Vaseline,

Veet