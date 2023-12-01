Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 7.948,60 puandan tamamladı. Bunun ardından Borsa neden düşüyor? Sorusu merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Peki, Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir?

Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir?

Borsa neden düşüyor? Sorusu 30 kasımdan itibaren yatırımcılar tarafından araştırılmakta. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 7.948,60 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,74 puan azaldı, toplam işlem hacmi 88,5 milyar lira oldu. Peki, Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir?

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin, Fed'in sıkı para politikasının yeterli seviyede olduğu ve Bankanın gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceği ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI ve inşaat harcamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.