Borsa İstanbul ve IFC 'Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi' Düzenledi

Eğitim, küresel sürdürülebilir finansın değişen görünümünü incelemek üzere 18 ülkeyi temsileden 43 kıdemli IFC yetkilisini Borsa İstanbul kampüsünde buluşturdu. Gerçekleştirileneğitimle, Dünya Bankası Grubu çalışanlarının ekonomik büyümeyi teşvik eden, yerel sermayepiyasalarından yararlanan ve bölge genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen etkilisürdürülebilir finans çözümleri geliştirebilmelerine destek olunması hedeflendi.

Programda, havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını ele alan Türk Hava Yolları yetkilileri ile beyaz eşya sektöründeki çalışmaları aktaran Beko yetkilileri misafir konuşmacıolarak yer aldılar. Konuşmacılar, şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini,önceliklerini, karşılaştıkları zorlukları ve elde ettikleri başarıları aktardıkları sunumlargerçekleştirdi.

Eğitim programı, katılımcıların küresel en iyi uygulamalar üzerine iş birliği yaptığı; Türkiyeve bölge genelinde daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etmekonusundaki ortak kararlılığın vurgulandığı interaktif oturumlarla sona erdi.