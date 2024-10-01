Borsa çöktü mü? SON DAKİKA! 1 Ekim bugün Borsaya ne oldu?

Borsa çöktü mü, borsaya ne oldu? Küresel piyasalarda yaşanan gerilim, borsalarda ciddi dalgalanmalara yol açtı. İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar ve İran ile ilgili iddialar, piyasalarda sert düşüşlere neden oldu. Borsa İstanbul (BIST 100) ve New York borsası günü negatif açılışlarla karşılayarak, belirsizliklerin artmasıyla hızla değer kaybetti. Peki, borsaya ne oldu?

BORSA ÇÖKTÜ MÜ?

Borsa İstanbul'da 1 Ekim itibarıyla yaşanan düşüşler, yatırımcılar arasında endişeye neden oldu. BIST 100 endeksi, güne hafif bir artışla başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde küresel risklerin etkisiyle sert bir düşüş yaşadı. Özellikle Beyaz Saray'dan gelen açıklamaların ardından kayıplar derinleşti ve endeks 9.327 seviyelerine kadar geriledi. Borsadaki bu düşüş, gün içi işlem hacminde de belirgin bir yavaşlamaya yol açtı.

BORSAYA NE OLDU?

BIST 100 endeksi güne açılışta hafif bir artışla 9.673,56 puan seviyesinde başlamıştı. Ancak, gün içerisinde yaşanan küresel gelişmeler ve artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle endeks hızla değer kaybetmeye başladı.

Özellikle Beyaz Saray'dan gelen İran'a yönelik askeri tehdit içerikli açıklamalar, Borsa İstanbul'da negatif bir havanın hakim olmasına yol açtı. Endeks gün içinde 9.327 puan seviyelerine kadar düşerek yüzde 3,50'lik bir kayıp yaşadı.

BORSA DÜŞÜŞ SEBEBİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e karşı balistik füze hazırlığında olduğuna dair iddiaların gündeme gelmesi, küresel piyasaları etkileyen en önemli faktörlerden biri oldu. Beyaz Saray yetkilisi, "İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır," şeklinde bir açıklama yaparak piyasalarda tedirginliğe sebep oldu. Bu açıklamanın ardından Borsa İstanbul ve New York borsası başta olmak üzere birçok borsada sert düşüşler yaşandı. Dow Jones endeksi %0,16, S&P 500 %0,08, Nasdaq endeksi ise %0,19 oranında değer kaybetti.