BLG Savunma, Bakü'deki ADEX 2026'da AYBARS gaz tespit sistemini tanıttı

Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı, farklı ülkelerden savunma sanayii kuruluşlarını, devlet yetkililerini, askeri heyetleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuara Türkiye'den katılan BLG Savunma, güvenlik ve KBRN alanındaki çözümlerini tanıttı.

HEYETLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

BLG Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Bilge, fuar kapsamında başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere farklı ülkelerden gelen üst düzey devlet yetkilileri, askeri heyetler ve savunma sanayii temsilcileriyle görüştü. Şirketin standı fuar süresince çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

"GELECEĞİN GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK HEDEFİMİZ"

AYBARS sisteminin geliştirilmesinin şirket açısından büyük önem taşıdığını belirten Bilge, şöyle konuştu: "BLG Savunma olarak hedefimiz yalnızca mevcut teknolojileri kullanmak değil, Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin güvenlik teknolojilerini geliştirmek ve bu teknolojileri uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek seviyeye taşımaktır. ADEX 2026'da sergilediğimiz AYBARS sistemi de bu vizyonumuzun önemli bir örneğidir."

5 BİN 600'DEN FAZLA KİMYASAL GAZI TANIMLIYOR

Şirketin verdiği bilgilere göre AYBARS, KBRN tehditlerinin hızlı ve güvenilir şekilde tespit edilmesi amacıyla geliştirildi. FTIR (Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopi) teknolojisini kullanan sistemin, 5 bin 600'den fazla kimyasal gazı tespit ve tanımlama kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Sistem, kimyasal tehditlerin tespitinden verilerin toplanmasına, konum bilgisinin belirlenmesinden bu bilgilerin merkezi sistemlere aktarılmasına kadar birçok işlevi tek platformda yerine getiriyor.

GAZIN TÜRÜ, YOĞUNLUĞU VE KONUMU KAYDEDİLİYOR

AYBARS, ortamdaki kimyasal gazları tespit ettikten sonra gazın türünü, yoğunluğunu, tespit edildiği konumu ve tespit zamanını kayıt altına alabiliyor. Sahadan elde edilen bilgiler AYBARS kontrol merkezine ya da ilgili harita uygulamasına aktarılabiliyor. Bu sayede saha ekipleri ve komuta merkezleri, tehdidin niteliği ve bulunduğu bölge hakkında hızla bilgi edinebiliyor.