Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları 2022: Biyoloji Öğretmenliği Sıralama 2022! (YÖK ATLAS) - Haberler

Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları 2022: Biyoloji Öğretmenliği Sıralama 2022! (YÖK ATLAS)
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Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Biyoloji öğretmenliği taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Biyoloji öğretmenliği bölümü taban puanları kaç? Biyoloji öğretmenliği hangi üniversitelerde var? Biyoloji öğretmenliği bölümü olan üniversiteler! Biyoloji öğretmenliği sıralama kaç? İşte Biyoloji öğretmenliği taban puanları YÖK Atlas!
Biyoloji öğretmenliği taban puanları merak ediliyor. Üniversite öğrencisi adayları tercih yapmadan önce üniversite bölüm puanlarını araştırmaya devam ediyor. Biyoloji öğretmenliği taban puanları en çok merak edilen üniversite taban puanları arasında yer alıyor. Biyoloji öğretmenliği bölümü taban puanları kaç? Biyoloji öğretmenliği hangi üniversitelerde var? Biyoloji öğretmenliği bölümü olan üniversiteler! Biyoloji öğretmenliği sıralama kaç? İşte Biyoloji öğretmenliği taban puanları YÖK Atlas haberimizde...
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022
Biyoloji öğretmenliği taban puanları şu şekildedir:
|Üniversite
|Yılı
|Türü
|Katsayı
|Yerleşen Son Kişi
|Yerl.
|TYT Türkçe
|TYT Sosyal
|TYT Mat
|TYT Fen
|AYT Mat
|AYT Fizik
|AYT Kimya
|AYT Biyoloji
|Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
|(40)
|(20)
|(40)
|(20)
|(40)
|(14)
|(13)
|(13)
|HACETTEPE ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|450,950
|21
|29,00
|3,00
|12,25
|8,50
|10,75
|2,25
|3,50
|3,50
|MARMARA ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|439,450
|21
|27,00
|6,00
|5,50
|9,00
|1,75
|2,25
|6,00
|10,75
|GAZİ ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|391,905
|21
|24,75
|6,75
|8,25
|3,00
|14,75
|1,75
|0,25
|2,50
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|471,122
|21
|32,75
|12,25
|11,25
|1,50
|3,00
|0,75
|2,75
|6,75
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|430,861
|8
|15,75
|9,00
|5,50
|8,50
|1,00
|1,25
|8,50
|5,75
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|384,831
|15
|23,25
|8,00
|4,75
|10,00
|1,00
|2,25
|8,50
|7,00
|BALIKESİR ÜNİV.- (4 Yıllık)
|2021
|Devlet
|0.12
|403,387
|16
|20,25
|5,75
|5,25
|1,50
|9,25
|0,00
|5,25
|5,00
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