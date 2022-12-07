Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?
Gündem Haberleri
Ekranların beğenilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 11. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 12. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?
Bir Peri Masalı her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Bir Peri Masalı 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.
BİR PERİ MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.
Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.
Onur'un şirketteki tüm yetkilerini Ümit'e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen'in onu Onur'dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.
Alina Boz - Zeynep / Melis
Taro Emir Tekin - Onur Köksal
Nazan Kesal - Harika Köksal
Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal
Müfit Kayacan - Hamit Köksal
Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal
Tülin Ece - Ümit Köksal
Baran Bölükbaşı - Alp
Kadir Çermik - Samet
Bilgi Aydoğmuş - Bige
Okan Urun - Merih
Şener Savaş - Ferdi
Canan Atalay - Filiz
Ali Aksöz - Fuat Gürman
Merve Oflaz - Ela