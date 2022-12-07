Ekranların beğenilen dizisi Bir Peri Masalı bugün 11. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 12. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Peri Masalı, Medyapım imzalı, ilk bölümü 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Merve Çolak ile Çağıl Bocut'un yaptığı, Deniz Akçay'ın senaryosunu kaleme aldığı, başrollerini Alina Boz, Taro Emir Tekin, Hazal Filiz Küçükköse ve Nazan Kesal'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bir Peri Masalı 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Peri Masalı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Bir Peri Masalı yeni bölümde neler olacak?

BİR PERİ MASALI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bir Peri Masalı her Çarşamba saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

BİR PERİ MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Peri Masalı 11. bölümünün ardından 12. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BİR PERİ MASALI 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BİR PERİ MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hamit'in ölümü herkesi derinden etkiler. Köksallar bir yandan babalarının yasını tutarken bir yandan da hem kendilerini hem de şirketi ayakta tutmaya çalışırlar. Hamit'in vasiyeti ise Onur ve Harika'yı karşı karşıya getirir.

Hamit'ten intikamını yeterince alamadığını düşünen Figen Kileci ise intikamını Köksal ailesine miras bilir ve Zeynep'e geçmişin perdelerini aralatır. Zeynep ise Onur ile aralarını açmak pahasına bu gerçeğin peşine düşer.

BİR PERİ MASALI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Onur'un şirketteki tüm yetkilerini Ümit'e devretmesi ailede yeni gerginlikler yaratır. Figen Kileci ile yakınlaşmaya başlayan Zeynep ise Figen'in onu Onur'dan ayırmak için yaptığı hamlelerden habersizdir.

BİR PERİ MASALI OYUNCU KADROSU

Alina Boz - Zeynep / Melis

Taro Emir Tekin - Onur Köksal

Nazan Kesal - Harika Köksal

Hazal Filiz Küçükköse - Neslihan Köksal

Müfit Kayacan - Hamit Köksal

Mustafa Mert Koç - Zafer Köksal

Tülin Ece - Ümit Köksal

Baran Bölükbaşı - Alp

Kadir Çermik - Samet

Bilgi Aydoğmuş - Bige

Okan Urun - Merih

Şener Savaş - Ferdi

Canan Atalay - Filiz

Ali Aksöz - Fuat Gürman

Merve Oflaz - Ela