ATV'de yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Sude karakteri dikkat çekti. Sevilen dizinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Sude kimdir? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları arasında Şeyma Korkmaz Mete de yer alıyor. Oyuncu, Sude karakterine hayat veriyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı Sude kimdir? Şeyma Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SUDE KİMDİR?

Sude hırslı, idealist, çekici ve güzel bir kadın. Fırat'ın üniversiteden arkadaşıdır. Aynı sıralarda oturdukları günden beri ona sırılsıklam aşıktır. Ait olduğu yeri çok iyi biliyordur. O Ayaz ailesinin gelini, Fırat'ın koluna takacağı eşidir. Bugün değilse yarın. Bu düşün gerçekleşmesi için göze alamayacağı risk yoktur.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz, 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç oyuncu, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Güzel oyuncu, Cünet Mete ile evlidir.

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Kuruluş Osman