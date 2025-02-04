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BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT | BİM 5 Şubat aktüel kataloğu belli oldu mu? BİM 5 Şubat 2025 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT | BİM 5 Şubat aktüel kataloğu belli oldu mu? BİM 5 Şubat 2025 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
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BİM, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta, teknoloji tutkunları için dikkat çekici fırsatlar sunuluyor. Özellikle oyun bilgisayarları ve beyaz eşya kategorilerinde önemli indirimler mevcut.

BİM, 5 Şubat 2025 aktüel kataloğunu duyurdu! Her hafta olduğu gibi, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da elektronik, beyaz eşya ve çeşitli ev ihtiyaçları için cazip fırsatlar sunuyor. BİM marketlerinde teknoloji tutkunlarını sevindirecek indirimler dikkat çekiyor. Monster oyun bilgisayarları, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi yüksek bütçeli ürünlerde önemli fırsatlar sunuluyor. Ayrıca mutfak eşyaları ve küçük ev aletleri de uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, BİM 5 Şubat aktüel ürünler listesi nasıl? Hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel BİM kataloğunun tüm detayları…

BİM 5 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Öne Çıkan Ürünler:

Monster Tulpar T6 V3.2.5 Oyun Bilgisayarı: 64.295 TL

Monster Abra A7 V15.3.3 Oyun Bilgisayarı: 36.295 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi (KEY 4014 BMS): 11.390 TL

8 KG Çamaşır Makinesi (KEY 8002 CM): 10.990 TL

NoFrost Buzdolabı (KEY 490 NFS): 20.990 TL

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT | BİM 5 Şubat aktüel kataloğu belli oldu mu? BİM'de hangi indirimli ürünler var?

Ayrıca, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında çeşitli gıda ürünleri ve atıştırmalıklar da bulunuyor:

Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 g: 299 TL

Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g: 69 TL

Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 g: 189 TL

Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g: 45 TL

Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 g: 89 TL

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT | BİM 5 Şubat aktüel kataloğu belli oldu mu? BİM'de hangi indirimli ürünler var?

BİM AKTÜEL 5 ŞUBAT | BİM 5 Şubat aktüel kataloğu belli oldu mu? BİM'de hangi indirimli ürünler var?

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