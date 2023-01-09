Bilal Sonses - Ardından sözleri! 'Ardından' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Bilal Sonses'in yeni şarkısı Ardından, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Ardından şarkı sözleri nelerdir? Bilal Sonses - Ardından sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...
Bilal SONSES - Ardından şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.
ARDINDAN ŞARKI SÖZLERİ
Şarkım yazılır sana yine kalsın hatırım
Varsın yakınım olma bize her bir satırım
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Can dedim, canımı aldın yalvardım
Kal dedim, sana her yolu bağlardım
***
Ardından bakarsam geçmişe, sen hariç yoktu pek bir şey
Yüzüne bile bakmaya kıyamamakta varmış.
***
Kaldım bak içimde endişe, sana açılır her şişe
Ellerim üşürken elini tutamamak da varmış