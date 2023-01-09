Bilal Sonses - Ardından sözleri! 'Ardından' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Ardından, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Ardından şarkı sözleri nelerdir? Bilal Sonses - Ardından sözleri nelerdir? İşte tüm sözler...

Bilal SONSES - Ardından şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Bilal Sonses'e aittir.

ARDINDAN ŞARKI SÖZLERİ

Şarkım yazılır sana yine kalsın hatırım

Varsın yakınım olma bize her bir satırım

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Can dedim, canımı aldın yalvardım

Kal dedim, sana her yolu bağlardım

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Ardından bakarsam geçmişe, sen hariç yoktu pek bir şey

Yüzüne bile bakmaya kıyamamakta varmış.

***

Kaldım bak içimde endişe, sana açılır her şişe

Ellerim üşürken elini tutamamak da varmış