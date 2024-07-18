Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçından kareler | Beşiktaş hazırlık maçı kaç kaç bitti?
Siyah beyazlı ekip Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. Maçın sonucu ve detayları merak ediliyor. Karşılaşmadan çarpıcı kareler ise gecenin öne çıkan detayları arasında yer aldı.
Yeni sezon kamp çalışmaları için Slovenya'da bulunan Beşiktaş ilk hazırlık maçında, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile Arena Petrol Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaşlı oyuncu Ciro Immobile maçı tribünden takip etti. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı kaç kaç bitti?