Spor Toto Süper Lig maçı bugün Beşiktaş-Başakşehir arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst, Nkoudou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay Özcan, Biglia, Mounir, Traore, Keny

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