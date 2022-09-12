Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig maçı bugün Beşiktaş-Başakşehir arasında gerçekleşecek. Sporseverler, Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş- Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri. Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'İ

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst, Nkoudou

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Berkay Özcan, Biglia, Mounir, Traore, Keny

İlgili Haberler
Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı anlatım! İnanılmaz goller kaçıyorBeşiktaş-Başakşehir maçı canlı anlatım! İnanılmaz goller kaçıyor
Valerien Ismael'den zorlu maç öncesi çok iddialı sözler! Başakşehir'e ilki yaşatacakValerien Ismael'den zorlu maç öncesi çok iddialı sözler! Başakşehir'e ilki yaşatacak Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor)Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç devam ediyor) Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlarBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçından notlar Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maç özeti!Beşiktaş - M.Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - M.Başakşehir maç özeti!
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Başakşehir Beşiktaş Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title