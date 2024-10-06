Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…
Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçından kareler gündeme damga vurdu. Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, unutulmaz anlar yaşandı. Maçın görüntüleri, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler!
Beşiktaş- Gaziantep Fk maçından kareler gündeme gelirken, Beşiktaş ile Gaziantep FK maçı bu akşam Kalyon Stadyumu'nda mücadele ediliyor. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş-Gaziantep FK maçından görüntüler…