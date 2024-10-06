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Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…
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Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında oynanan Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçından kareler gündeme damga vurdu. Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelede, unutulmaz anlar yaşandı. Maçın görüntüleri, futbolseverlerin büyük ilgisini çekti. Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler!

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçından kareler gündeme gelirken, Beşiktaş ile Gaziantep FK maçı bu akşam Kalyon Stadyumu'nda mücadele ediliyor. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş-Gaziantep FK maçından görüntüler…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇINDAN KARELER

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep Beşiktaş Futbol

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