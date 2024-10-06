Beşiktaş-Gaziantep FK maçından kareler! BJK-Gaziantep maçından unutulmaz anlar…

Beşiktaş- Gaziantep Fk maçından kareler gündeme gelirken, Beşiktaş ile Gaziantep FK maçı bu akşam Kalyon Stadyumu'nda mücadele ediliyor. Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Beşiktaş-Gaziantep FK maçından görüntüler…

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇINDAN KARELER