Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi MAÇ SKORU! Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, sezonun en çok beklenen maçlarından biri olarak futbolseverleri ekran başına toplayacak. Büyük heyecana sahne olacak bu dev karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izlemek isteyen futbol tutkunları aşağıdaki platformlar üzerinden canlı yayına erişim sağlayabilir:

• Digiturk: 77. Kanal

• Kablo TV: 232. Kanal

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı izleme olanağı4

DERBİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu derbi, haftanın en çok konuşulacak maçı olarak öne çıkıyor.

DERBİNİN BAŞLAMA SAATİ VE YAYIN DETAYLARI

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi saat 20.00'de başlayacak. Bein Sports, maç öncesinde özel analizler, röportajlar ve canlı bağlantılarla dolu geniş bir yayın akışı sunacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM VE ATMOSFER

Bu dev mücadele, İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Beşiktaş taraftarının büyük ilgi gösterdiği derbide, tribünlerin tamamen dolması ve yüksek tempolu bir atmosferin oluşması bekleniyor.

DERBİYİ NASIL VE NEREDEN İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı takip edebilmek için Bein Sports aboneliği gerekmektedir. Aboneler, maçı Bein Connect platformu üzerinden şifresiz şekilde izleme fırsatına sahip olacaklar.

