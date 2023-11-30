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Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi?

30 Kasım 2023 19:16 Son Güncelleme: 19:19 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın durumu merak konusu oldu. D Grubu'nda henüz galibiyeti olmayan siyah-beyazlı ekip, Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybederek 4. hafta öncesi 1 puanla son sırada yer aldı. Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenip elenmediği ise son iki maçın sonucuna bağlı olacak.