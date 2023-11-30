Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın durumu merak konusu oldu. D Grubu'nda henüz galibiyeti olmayan siyah-beyazlı ekip, Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybederek 4. hafta öncesi 1 puanla son sırada yer aldı. Beşiktaş'ın Avrupa'dan elenip elenmediği ise son iki maçın sonucuna bağlı olacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta müsabakası sonrası puan durumu merak edildi. Peki, Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi? Beşiktaş Konferans Ligi'nden elendi mi? Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. Mücadele edecek. Beşiktaş Avrupa'dan elendi mi?
BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİ YOK
Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DAN ELENDİ Mİ?
Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.
Temsilcimizin durumu yapacağı son 2 maç sonrası belli olacak.
Puan durumu: