Türkiye'nin geleceğe dönük en parlak kalecilerinden biri olan Berke Özer, son yıllarda performansıyla hem yurtiçinde hem de Avrupa'da adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Berke Özer kimdir, kaç yaşında, nereli? Berke Özer hangi takımda oynuyor? Berke Özer'in özel hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

BERKE ÖZER KİMDİR?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine 2013 yılında Bucaspor altyapısında başlayan Özer, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekerek Altınordu altyapısına transfer oldu. Burada U16, U17 ve A takım seviyelerinde gösterdiği performans, onun profesyonel futbol kariyerinde sağlam adımlarla ilerlemesini sağladı.

2018 yılında Türkiye'nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Berke, ardından Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giydi. Portekiz ekiplerinden Portimonense'de geçirdiği dönem, onun Avrupa futboluna uyum sağlama sürecinde önemli bir basamak oldu. Sonrasında Eyüpspor ve Ümraniyespor takımlarında kiralık olarak görev yaptı. Günümüzde ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır.

Berke Özer'in futbol anlayışı, genç yaşına rağmen yüksek refleks kabiliyeti, oyun okuma yeteneği ve soğukkanlılığıyla tanınıyor. Bu özellikler, onu Türk futbolunun önemli kalecilerinden biri haline getiriyor.

BERKE ÖZER KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Genç yaşına rağmen uluslararası tecrübesi ve farklı liglerde oynama deneyimi ile dikkat çekmektedir. 25 yaş, kaleciler için kariyerinin yükseliş dönemi olarak kabul edilir; Berke Özer için de önümüzdeki yıllar kariyerinde kritik bir evreyi işaret ediyor.

Bu yaş itibarıyla deneyim kazanmaya devam eden Özer, özellikle Lille formasıyla Ligue 1'deki performansını artırarak Avrupa futbolunda kalıcı bir isim olmayı hedefliyor. Türkiye A Milli Takımı'nın genç kalecilerinden biri olarak da gelecek yıllarda milli takımın önemli parçalarından biri olması beklenmektedir.

BERKE ÖZER NERELİ?

Berke Özer, İzmir doğumludur. Ege bölgesinin futbol altyapısının gelişmesine önemli katkılar sunan İzmir, Berke Özer'in futbol kariyerinin başlangıç noktasıdır. Bucaspor ve Altınordu gibi İzmir merkezli kulüplerde yetişen genç kaleci, bu köklü altyapıların vermiş olduğu temel futbol eğitimiyle kendini geliştirmiştir.

İzmir'in futbol kültürü ve altyapı olanakları Berke Özer gibi yeteneklerin yetişmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu bölgeden çıkan birçok futbolcunun ulusal ve uluslararası arenada başarı yakalaması, Özer'in de bu başarılı geleneğin bir parçası olduğunu göstermektedir.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2025 yılı itibarıyla Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kaleci olarak forma giymektedir. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Eyüpspor'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'ye transfer olan Berke, Fransız kulübünde kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Transfermarkt verilerine göre 10 Ekim 2025 itibarıyla Berke Özer'in piyasa değeri 8 milyon Euro olarak güncellenmiştir. Bu sezon Lille formasıyla 8 lig maçına çıkan genç kaleci, 2 maçta kalesini gole kapatarak savunma güvenliği sağladı ve toplamda 10 gol yedi.