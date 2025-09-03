Benzin ve motorine zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları 3 Eylül 2025

Petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt kalemlerinde zam veya indirim olarak vatandaşın cebine yansıyor. Yaz ayını geride bırakmışken "akaryakıta zam mı geliyor?" sorusu yeniden gündemde. Özellikle motorin tarafında bu gece yarısından itibaren ciddi bir fiyat artışı bekleniyor.

Peki, motorine ve benzine zam mı geliyor? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylı analizimiz…

MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 2.10 TL'lik bir zam yapılması bekleniyor. Brent petrolün varil fiyatı şu anda %0,30'luk bir düşüşle 68,93 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak bu yıl toplamda yaklaşık %8 oranında bir düşüş yaşanmış olması, motorin tarafındaki zam beklentisini engellemiyor.

Bunun en önemli sebeplerinden biri, Türkiye'deki döviz kuru dalgalanmaları ve rafineri maliyetlerinin artması. Ayrıca taşıma ve dağıtım maliyetlerindeki yükselişler de pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Bu gelişmeler ışığında, özellikle taşımacılık sektörü ve tarım faaliyetleri gibi motorin kullanımının yoğun olduğu alanlarda maliyetlerin artacağı öngörülüyor.

BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan biri de: Benzine zam gelecek mi? Şu an için benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Uzmanlar, Brent petrolün seyrinin izlenmeye devam edildiğini ve döviz kurunda ani bir sıçrama yaşanmadıkça benzin fiyatlarının mevcut seviyesini koruyacağını belirtiyor.

Ancak bu, ilerleyen günlerde zam olmayacağı anlamına gelmiyor. Global petrol piyasaları oldukça kırılgan. Orta Doğu'daki siyasi gelişmeler, OPEC kararları ve üretim kotalarındaki değişiklikler benzin fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Şimdilik bir artış görünmese de, sürücüler gelişmeleri yakından takip etmeli.

AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR?

Bu sorunun cevabı, yakıt türüne göre değişiyor. Motorin tarafında zam neredeyse kesinleşmişken, benzin fiyatları şimdilik sabit. LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklentisi bulunmuyor.

Ancak unutmamak gerekir ki; akaryakıt fiyatları sadece petrol fiyatlarına bağlı değil. Vergi oranları, dağıtım giderleri, döviz kuru ve bölgesel arz-talep dengeleri de fiyatları etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.

Ek olarak, uluslararası piyasalarda yaşanacak herhangi bir arz kesintisi veya kriz durumu Türkiye'deki pompa fiyatlarına da hızla yansıyabilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 3 EYLÜL 2025

Aşağıda Türkiye'nin bazı büyük şehirlerindeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını görebilirsiniz. Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre küçük farklılıklar gösterebilir.

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 52.89 TL

Motorin: 52.19 TL

LPG: 26.51 TL

Ankara :

Benzin: 53.68 TL

Motorin: 53.15 TL

LPG: 26.40 TL

İzmir:

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 43.48 TL

LPG: 26.33 TL

Adana:

Benzin: 54.56 TL

Motorin: 54.06 TL

LPG: 26.89 TL

Bu fiyatlar, 2025 yılı Eylül ayının başı itibarıyla geçerlidir. Yeni zamlarla birlikte özellikle motorin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir.