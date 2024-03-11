Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin İzmir - Bornova Belediye Başkan adayı olan Belgin Çiçeksever hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Çiçeksever'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli?
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partiler belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Zafer Partisi'nin İzmir Belediye Başkan adayları da belli oldu. Peki, Belgin Çiçeksever kimdir? Zafer Partisi İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Belgin Çiçeksever kaç yaşında, nereli?
BELGİN ÇİÇEKSEVER KİMDİR?
Belgin Çiçeksever, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Zafer Partisi'nin İzmir Bornova Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.