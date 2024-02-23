Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? Hamilelikte cinsiyet ne zaman belli olur?

Anne adaylarının büyük bir mutluluk yaşadığı esnada kafalarında birçok soru bulunur. Bebek heyecanı yaşayan çiftler her yeni gelişmede internete sarılarak araştırma yapıyor. Bunlardan biri de bebeğin kalp atışlarının ne zaman duyulabileceği. Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? İşte merak edilenler...

BEBEĞİN KALP ATIŞI NE ZAMAN DUYULUR?

Bebeğin kalp atışının duyulabilmesi, genellikle gebeliğin 6 ila 8 haftaları arasında gerçekleşir. Ancak bu, birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Normal şartlarda, gebelik sürecinde ilk ultrason muayenesi genellikle 6-8 haftalıkken yapılır ve bu sırada bebeğin kalp atışı duyulabilir. Ancak, bazı durumlarda, bebeğin kalp atışı daha erken veya daha geç duyulabilir.

Anne adayının vücut yapısı, rahminin konumu, plasentanın yerleşimi ve bebeğin pozisyonu gibi faktörler, kalp atışının ne zaman duyulabileceğini etkileyebilir. Örneğin, anne adayının karın yapısı kalp atışının duyulmasını zorlaştırabilirken, rahmin arkada veya önde olması da duyulma zamanını etkileyebilir.

Doktorunuz, gebelik takibi sırasında ultrason muayenesi yaparak bebeğin gelişimini kontrol ederken, aynı zamanda kalp atışını da dinleyebilir. Bu nedenle, bebeğin kalp atışının duyulması, gebelik sürecinin normal bir parçasıdır ve genellikle ilk ultrason muayenesi sırasında gerçekleşir.

BEBEĞİN CİNSİYETİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Bebek cinsiyeti genellikle gebeliğin 18 ila 20. haftaları arasında belirlenebilir. Bu dönem, genellikle detaylı ultrason muayenesi veya cinsiyet tespit ultrasonu olarak adlandırılan bir ultrason muayenesi yapılır. Bu muayene sırasında, bebeğin anatomisi detaylı bir şekilde incelenir ve bebek cinsiyetinin belirlenmesi mümkün olabilir.

Ancak, bebek pozisyonu, rahmin yapısı ve diğer faktörler nedeniyle bazen cinsiyetin net bir şekilde görülmesi zor olabilir. Bu durumda, bebeğin cinsiyeti daha sonraki muayenelerde veya başka yöntemlerle belirlenebilir.

Gebeliğin daha erken dönemlerinde bebeğin cinsiyeti bazı genetik testlerle de belirlenebilir, ancak bu testler genellikle tıbbi endikasyonlar veya riskler olduğunda tercih edilir ve rutin olarak yapılmaz.