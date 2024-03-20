Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman 2024? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte?

Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman 2024? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Ramazan Bayramı tatili hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması geldiğine göre, tatilin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği merak konusu. Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman 2024? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi tarihte? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı, 5 Nisan Cuma mesai bitimiyle başlıyor ve bayram tatili 15 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

AREFE GÜNÜ: 9 Nisan Salı

9 Nisan Salı BAYRAMIN 1. GÜNÜ: 10 Nisan Çarşamba

10 Nisan Çarşamba BAYRAMIN 2. GÜNÜ: 11 Nisan Perşembe

11 Nisan Perşembe BAYRAMIN 3. GÜNÜ: 12 Nisan Cuma

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik" diye konuştu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 9 gün olacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

Ramazan Bayramı, 5 Nisan Cuma mesai bitimiyle başlıyor. 15 Nisan Pazartesi günü sona erecektir.