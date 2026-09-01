Batman’daki spor salonu yangının asıl sebebi ne? Detayları Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan aktardı

Batman Söz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hatice Türkan, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a Batman’da özel bir spor salonunda meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin son gelişmeleri anlattı.

“ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN KIVILCIMLAR AHŞAP YAPIYA SIÇRIYOR”

Yangının çıkış nedenine ilişkin ulaştığı ilk bilgileri paylaşan Türkan, itfaiyenin ön raporuna dikkat çekti.

Türkan, “İtfaiye ön raporuna göre eksi bir katta, sauna ve hamam bölümünün elektrik panosundan çıkan kıvılcımlar ahşap aksesuarlara ve ahşap yapıya sıçrıyor. Yangın bir anda büyüyor ve binanın tamamını sarar hale geliyor” dedi.

Yangın sırasında yaşanan paniğin tahliyeyi zorlaştırdığını ifade eden Türkan, “Tamamı kadın ve çocuk olduğu için biraz panik hali de yaşanmış. Kadınlar saunadan çıkmakta zorluk çekmişler. Bu yüzden saunadaki üç kadın çok ciddi yaralandı” diye konuştu.

“İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE, BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ”

Yangında 3 kadının hayatını kaybettiğini belirten Türkan, “İki kişi olay yerinde ölürken, bir kişi de yoğun bakıma kaldırıldıktan sonra ölüm haberini aldık ne yazık ki” ifadelerini kullandı.

Türkan, hayatını kaybedenler arasında 27 yaşındaki avukat Gülsüm Göztekin’in yanı sıra Emine Yari ve Şanzımet Sarıoğlu’nun da bulunduğunu aktararak olayın Batman’da büyük üzüntü yarattığını söyledi.

“Dün üç kadınımızı toprağa verdik” diyen Türkan, kentte taziye ziyaretlerinin sürdüğünü belirtti.

“2 İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI”

Yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 5’e yükseldiğini belirten Türkan, canlı yayında son dakika gelişmesini de paylaştı.

Türkan, “Son iki günde üç gözaltı vardı. Biri işletme sahibi, ikisi personeldi. Sabah gözaltı sayısının beşe yükseldiği bilgisini aldık. Son dakika bilgisine göre 2 işletme sahibi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 personel hakkında da serbest bırakılma kararı verilmiş durumda” dedi.

“İHMAL VAR MIYDI, YOKSA O AN GELİŞEN BİR ARIZA MIYDI?”

Yangında ihmal bulunup bulunmadığının soruşturmanın en kritik başlıklarından biri olduğunu söyleyen Türkan, elektrik panosunun yangından önce arızalı olup olmadığının araştırıldığını aktardı.

Türkan, “Panoda kıvılcımlar çıkıyor ama önceden bu panoda bir arıza var mıydı, yoksa o an gelişen bir arıza mı oldu? Çıkış ve tahliye bölümleri gerçekten açık mıydı? Tahliye bölümü faaliyette miydi? İçerideki kadınların tahliyesi ne şekilde yapıldı? Bunlar araştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın derinleştirildiğini vurgulayan Türkan, “Raporlar çıkmadan ve soruşturmanın tam detaylarına ulaşılmadan net bir şey söylemek çok zor. Batman’ın şu anda en fazla merak ettiği şey, yangında gerçekten bir ihmal söz konusu muydu, yoksa o an gelişen bir kaza mıydı?” dedi.

ALARM VE YANGIN ÇIKIŞLARI MERCEK ALTINDA

Türkan, savcılığın özellikle tahliye süreci ve güvenlik sistemleri üzerinde durduğunu belirtti.

“Alarm sisteminin çalışıp çalışmadığı, tahliye ve yangın merdiveni bölümlerinin gerçekten açık olup olmadığı, içerideki kadınların tahliyesinde personelin ne şekilde görev yaptığı ve tahliye işleminin doğru yapılıp yapılmadığı konusunda soruşturma yürütülüyor” ifadelerini kullandı.

Alarm sistemine ilişkin kesin bir bilgiye henüz ulaşamadığını da söyleyen Türkan, “Alarmlar çalmış mı? İşte onu öğrenemedim. O çok önemli” dedi.

“13 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ İTFAİYE YAPTI”

Yangın sırasında binada bulunanların bir bölümünün kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını aktaran Türkan, itfaiyenin de içeride kalan kişileri tahliye ettiğini belirtti.

Türkan, “Üst kattakiler çok rahatlıkla çıkmış. Zemin kattakileri itfaiye kurtardı. 13 kişi içerideydi. 13 kişinin tahliyesini itfaiye yaptı” diye konuştu.

Sauna bölümündeki kadınların ise dışarı çıkmakta güçlük çektiğini ifade eden Türkan, “Saunada kalan kadınlar öğrendiğim kadarıyla çıkamamışlar. Panik yapmışlar. Oysa yangın başladığı anda diğer insanlar çıkmış” dedi.

“RAPORLAR NETLEŞMEDEN BİR ŞEY SÖYLEMEK İSTEMİYORUZ”

Yangının meydana geldiği spor salonunun Batman’da yoğun şekilde kullanılan tesislerden biri olduğunu belirten Türkan, “600 metrekarelik çok geniş bir alana sahip. Üç katlı, içerisinde spa, tuz odaları ve fitness salonları olan çok büyük bir yapı. Batman’ın en gözde yerlerinden biriydi” ifadelerini kullandı.

Olayın kentte büyük bir şok yarattığını söyleyen Türkan, soruşturmanın tamamlanması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Raporlar netleşmeden bir şey söylemek istemiyoruz. Çünkü hem aileler acılı hem de yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Sadece gerçekten olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istiyoruz.”