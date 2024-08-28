Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile mücadele edecek. Başakşehir- St Patrick's maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, rövanş maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR- ST PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN?

RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR- ST PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele 28 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.