Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir ile St. Patrick's arasında oynanacak olan maçın tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. İki takımın karşılaşacağı maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün sahasında İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile mücadele edecek. Başakşehir- St Patrick's maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Futbol severler, rövanş maçının detaylarını araştırıyor. Peki, Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BAŞAKŞEHİR- ST PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Başakşehir ile St. Patrick's Athletic arasında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.
BAŞAKŞEHİR- ST PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele 28 Ağustos Çarşamba günü (bugün) saat 19:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU
TRT, Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.