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Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu?

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2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) bu dönem büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Peki, HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? İşte detaylar...

Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? 2019'daki yerel seçimlerde İstanbul'dan aday çıkarmayarak Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) bu dönem büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Peki, HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAK DEMİRTAŞ İBB ADAYI MI OLACAK?

Yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklayan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstermeyi planlıyor. Parti kulislerinde adı ön plana çıkan Başak Demirtaş'tan da konuya ilişkin herhangi bir yalanlama gelmemesi dedikoduları daha da alevlendirdi.

Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu?

SEÇİM DÖNEMİ MİTİNGLERE KATILMIŞTI

Başak Demirtaş, mayıs ayında yapılan genel seçimler öncesinde Yeşil Sol Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitinglerine katılmıştı. Meydanlara inen Demirtaş, "Selo Başkan" sloganlarıyla karşılanmış ve konuşmalar yapmıştı.

Sahaya inmesinin nedeni sorulduğunda ise Başak Demirtaş şunları söylemişti: "Partimizin Kadın Meclisi'nden arkadaşlar beni ziyaret ederek çalışmalara aktif şekilde katılmamı istediler. Ben de başım gözüm üstüne dedim. Çünkü zaten hep böyle daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyordum. Bir de böyle il il gezip halkımızla buluşmak, onlarla dertleşmek, onlardan moral almak, onlara moral vermek bana da iyi gelecekti ve bu seçim için de iyi olacaktı. Yeşil Sol Parti genel merkeziyle bir ortaklaşma yaptık ve seçim turu programı hazırladık." demişti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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