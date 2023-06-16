Rapçi Baneva ve Ceza'nın yeni şarkısı sonrası müzik severler Baneva kimdir merak ediyor. Peki, rapçi Baneva kimdir, gerçek adı nedir? Baneva'nın ismi nedir? Baneva (Alp Ekici) kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Baneva (Alp Ekici) 'nın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında rapçi Baneva geliyor. Peki, Baneva kimdir, gerçek ismi ne? Rapçi Baneva (Alp Ekici) kimdir, kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? İşte detaylar...

RAPÇİ BANEVA GERÇEK İSMİ NEDİR?

Rapçi Baneva'nın gerçek adı "Alp Ekici" 'dir.

BANEVA (ALP EKİCİ) KİMDİR?

Alp Ekici ya da bilinen sahne adıyla Baneva (d. 8 Haziran 2000, Konya, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır.

2000 yılında Konya, Türkiye'de dünyaya gelen Baneva, 12 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. 2018'in Temmuz ayında çıkardığı "İhtiyacım Var" şarkısı ile çıkış yaşadı. Ardından "Yok", "En Yükseklere" "Kabullen Artık" gibi tekliler çıkarmaya devam etti. Ayrıca "Geldiğim Yer Soundtrack" projesinde yer aldı. Baneva, son olarak prodüktörlüğünü Bugy'nin yaptığı "Peşindeyim" adlı şarkısını yayımladı. Ekim 2020 tarihinde ise "Hiçbiri" isimli teklisini yayımladı. 30 Nisan 2021 tarihinde "MANIFESTOR" albümünü yayımladı. Albümde Baneva'ya Da Poet, SKAII ve GOKO! gibi prodüktörler eşlik etti.

Diskografi

Albümler

MANIFESTOR (2021)

Single'lar ve EP'ler

İhtiyacım Var (2018)

Yok (2018)

Yükseklere (2019) (Tankurt Manas ile)

YSIV (Remix) (2019)

Kabullen Artık (2019)

İstiyorum (2019)

Peşindeyim (2019)

Hiçbiri (2020)

Her Baktığımda (2021)

UNNAMED V1 (2021) (EP)

Güneşim (Ezgi Alaş ile) (2021)

IKONIK (2021)

Tek Tabanca (2021)

Before the MANEN | 64 BARS (2022) (GOKO! ile)

FLU (2022)

DALAVERE (2022) (EVA ile)

SALLADIM ZARLARI (2022)

terk etmek istedim (2022)

Hızlı Tren (2023) ( PARK ile)

Bulunduğu eserler

Geldiğim Yer Soundtrack (Çeşitli sanatçılar)

Uzun Yol (Ohash)

Cinayet (Alba)

İyi ki yoksun (DaPoet)