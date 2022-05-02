Bana Unutmayı Anlat sözleri! Cem Adrian & Emir Can İğrek - Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri nelerdir?
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Cem Adrian ve Emir Can İğrek'in birlikte söyledikleri Bana Unutmayı Anlat şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 600 bin izlenme ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bana Unutmayı Anlat sözleri nelerdir? Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri ve detayları sizlerle...
Cem Adrian & Emir Can İğrek - Bana Unutmayı Anlat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir.
CEM ADRİAN & EMİR CAN İĞREK - BANA UNUTMAYI ANLAT ŞARKI SÖZLERİ
Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
***
Biliyorum artık çok geç
Parlamıyor gözündeki kaybolan ışığın
Görüyorum artık çok zor
Hisssediyorum içindeki eksilen yerleri
***
Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi o hafif
Uykusundan
Yaklaşıp üstüme uzanıp
Adım adım adım adım
***
Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
***
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken
Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken
***
Bana unutmayı anlat severken
Bana unutmayı anlat severken
Bana unutmayı anlat severken