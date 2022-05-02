Bana Unutmayı Anlat sözleri! Cem Adrian & Emir Can İğrek - Bana Unutmayı Anlat şarkı sözleri nelerdir?

Cem Adrian & Emir Can İğrek - Bana Unutmayı Anlat şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Cem Adrian'a aittir.

CEM ADRİAN & EMİR CAN İĞREK - BANA UNUTMAYI ANLAT ŞARKI SÖZLERİ

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

***

Biliyorum artık çok geç

Parlamıyor gözündeki kaybolan ışığın

Görüyorum artık çok zor

Hisssediyorum içindeki eksilen yerleri

***

Yalnızlık uyanıp o derin, o sinsi o hafif

Uykusundan

Yaklaşıp üstüme uzanıp

Adım adım adım adım

***

Tüm yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

***

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

Yollar senin olsun, bana bir umut bırak giderken

Kalbim sende dursun, bana unutmayı anlat severken

***

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Bana unutmayı anlat severken

Haberler.com - Gündem