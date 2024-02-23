Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu ve Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Balıkesir'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Balıkesir'de kaç şiddetinde olduğu henüz açıklanmamıştır.