Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu?
Balıkesir'de son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu?
Balıkesir'de deprem mi oldu ve Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Balıkesir'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 23 Şubat Balıkesir'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Balıkesir'de kaç şiddetinde olduğu henüz açıklanmamıştır.