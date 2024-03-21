31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YÜCEL YILMAZ

İYİ PARTİ: TURHAN ÇÖMEZ

MEMLEKET PARTİSİ: MAHİR BAKAN

DEMOKRATİK SOL PARTİ: EJDER ONURSAL

YENİDEN REFAH PARTİSİ: TANJU AKÇE

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MEHMET RAUF KOCAMAN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: TUĞHAN ÇAĞLAYAN

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: ÖMÜR YAR

ZAFER PARTİSİ: MUTLU AKSOY

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: GİZEM KURTYİĞİT

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ARİF DENİZ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AHMET AKIN

EMEK PARTİSİ: ABDULLAH LEVENT TÜZEL

HÜR DAVA PARTİSİ: ABDULHALİM KOÇ

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MEHMET SALİH DİNDARİK

MİLLET PARTİSİ: EYÜP BAŞ

MİLLİ YOL PARTİSİ: ONUR YILDIZ

VATAN PARTİSİ: EMRE ALBAYRAK

BAĞIMSIZ: AHMET AKIN

BAĞIMSIZ: ŞEREF KAFA

BAĞIMSIZ: RAMAZAN ŞAKŞAK

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.