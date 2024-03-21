BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Balıkesir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: YÜCEL YILMAZ
- İYİ PARTİ: TURHAN ÇÖMEZ
- MEMLEKET PARTİSİ: MAHİR BAKAN
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: EJDER ONURSAL
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: TANJU AKÇE
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MEHMET RAUF KOCAMAN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: TUĞHAN ÇAĞLAYAN
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: ÖMÜR YAR
- ZAFER PARTİSİ: MUTLU AKSOY
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: GİZEM KURTYİĞİT
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ARİF DENİZ
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AHMET AKIN
- EMEK PARTİSİ: ABDULLAH LEVENT TÜZEL
- HÜR DAVA PARTİSİ: ABDULHALİM KOÇ
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MEHMET SALİH DİNDARİK
- MİLLET PARTİSİ: EYÜP BAŞ
- MİLLİ YOL PARTİSİ: ONUR YILDIZ
- VATAN PARTİSİ: EMRE ALBAYRAK
- BAĞIMSIZ: AHMET AKIN
- BAĞIMSIZ: ŞEREF KAFA
- BAĞIMSIZ: RAMAZAN ŞAKŞAK
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.