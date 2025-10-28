Haberler

Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? SON DAİKA! Maçlar yeniden mi oynanacak?

Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? SON DAİKA! Maçlar yeniden mi oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk futbolu, tarihin en büyük bahis skandallarından biriyle sarsılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı hakemlere yönelik bahis soruşturması, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? Maçlar yeniden mi oynanacak? Maçlar iptal edilecek mi? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması, Türk futbolunu derinden sarstı. Peki, Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? Maçlar yeniden mi oynanacak? Maçlar iptal edilecek mi? Detaylar haberimizde!

MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Spor hukukçusu Alpay Köse'nin açıklamalarına göre, geçmiş sezonlarda oynanan maçların iptal edilmesi hukuken mümkün değildir. Ancak 2025-2026 sezonuna ait maçların sonuçlarının değiştirilmesi ihtimali bulunmaktadır. Köse, "Müsabakaların iptal edilmesi veya tekrar oynanması için başka şartlar gereklidir. Bir maçın iptal edilebilmesi için henüz tescil edilmemiş olması gerekir. Tescil edilmiş sezonlardaki maçların sonucu değiştirilemez, ancak bu sezon oynananların sonucu değişebilir." şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

BAHİS OYNANAN MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

TFF'nin resmi açıklamalarına göre, bahis skandalı nedeniyle maçların yeniden oynanması gündemde değildir. Ancak, şüpheli maçların tespiti durumunda, bu maçların yeniden oynanması veya sonuçlarının değiştirilmesi gibi adımların atılması mümkündür. Bu süreç, TFF Hukuk Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından değerlendirilecektir.

Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? SON DAİKA! Maçlar yeniden mi oynanacak?

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bahis skandalı ile ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Devlet birimlerinden alınan verilerle hazırlanan raporu FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını" belirtmiştir. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunarak, disiplin sürecini başlatacaktır. Bu süreç, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi (Bahis) kapsamında yürütülecektir.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN ADLARI AÇIKLANACAK MI?

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin TFF resmi internet sitesinde "Disiplin Sevkleri" başlığı altında açıklanacağını duyurmuştur. Bu sayede, kamuoyu bahis skandalına karışan hakemlerin kimliklerini öğrenebilecektir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamit:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 372.000 dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'dan (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.