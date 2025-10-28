Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? SON DAİKA! Maçlar yeniden mi oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıklaması, Türk futbolunu derinden sarstı. Peki, Bahis oynanan maçlar iptal edilecek mi? Maçlar yeniden mi oynanacak? Maçlar iptal edilecek mi? Detaylar haberimizde!

MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Spor hukukçusu Alpay Köse'nin açıklamalarına göre, geçmiş sezonlarda oynanan maçların iptal edilmesi hukuken mümkün değildir. Ancak 2025-2026 sezonuna ait maçların sonuçlarının değiştirilmesi ihtimali bulunmaktadır. Köse, "Müsabakaların iptal edilmesi veya tekrar oynanması için başka şartlar gereklidir. Bir maçın iptal edilebilmesi için henüz tescil edilmemiş olması gerekir. Tescil edilmiş sezonlardaki maçların sonucu değiştirilemez, ancak bu sezon oynananların sonucu değişebilir." şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

BAHİS OYNANAN MAÇLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

TFF'nin resmi açıklamalarına göre, bahis skandalı nedeniyle maçların yeniden oynanması gündemde değildir. Ancak, şüpheli maçların tespiti durumunda, bu maçların yeniden oynanması veya sonuçlarının değiştirilmesi gibi adımların atılması mümkündür. Bu süreç, TFF Hukuk Kurulu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından değerlendirilecektir.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bahis skandalı ile ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Devlet birimlerinden alınan verilerle hazırlanan raporu FIFA ve UEFA ile de paylaştıklarını" belirtmiştir. TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK'ya sunarak, disiplin sürecini başlatacaktır. Bu süreç, Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 57. maddesi (Bahis) kapsamında yürütülecektir.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERİN ADLARI AÇIKLANACAK MI?

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bahis oynayan hakemlerin isimlerinin TFF resmi internet sitesinde "Disiplin Sevkleri" başlığı altında açıklanacağını duyurmuştur. Bu sayede, kamuoyu bahis skandalına karışan hakemlerin kimliklerini öğrenebilecektir.