Bahar dizisinin merakla beklenen 7. Bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu mu merak ediliyor. İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Bahar dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BAHAR son bölümde ne oldu? 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 6. Bölümünde; Bahar istifa etmek için kararlıyken Cihan Taşkeski bütün durumu değiştirir! Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay'ın çantasına hepsini alt üst edecek bir gerçeği saklamıştır! Rengin ve Timur, Parla'nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin'in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düşer. Babası Tahsin! Bahar bir yandan hastalarına bir yandan Rengin'e yardımcı olmaya çalışır. Aziz Uras, Doruk ve Seren'le yaşadığı gerilimi gidermek için hem Evren'le hem de Timur'la konuşur. Timur kendi babalığını sorgularken, babasıyla ilişkisini anımsar. Timur, Parla ve Rengin'i bir araya getiren acı olay yeni bir çıkmaza sebebiyet verecektir.

BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.