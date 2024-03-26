Üye Girişi
Haberler

BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BAHAR son bölümde ne oldu? 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar dizisinin merakla beklenen 7. Bölüm fragmanı seyirciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyicilerin beğenisine sunuldu mu merak ediliyor. İlk bölümüyle seyircinin beğenisini kazanan Bahar dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BAHAR son bölümde ne oldu? 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 6. Bölümünde; Bahar istifa etmek için kararlıyken Cihan Taşkeski bütün durumu değiştirir! Timur ve Rengin bunun hayal kırıklığını yaşarken Parla, Umay'ın çantasına hepsini alt üst edecek bir gerçeği saklamıştır! Rengin ve Timur, Parla'nın planlarına engel olmaya çalışırken, hastaneye Rengin'in kaçmak için çabalayacağı bir bomba düşer. Babası Tahsin! Bahar bir yandan hastalarına bir yandan Rengin'e yardımcı olmaya çalışır. Aziz Uras, Doruk ve Seren'le yaşadığı gerilimi gidermek için hem Evren'le hem de Timur'la konuşur. Timur kendi babalığını sorgularken, babasıyla ilişkisini anımsar. Timur, Parla ve Rengin'i bir araya getiren acı olay yeni bir çıkmaza sebebiyet verecektir.

BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMAN İZLE!

BAHAR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Bahar dizisi Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam ve Hatice Aslan'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bahar, geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Hastalıkla mücadele eden Bahar'ın hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Demet Evgar Show Tv Bahar Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

Bakmadan Geçme

Karabük Üniversitesi'nde HIV salgını mı var? Karabük Üniversitesi yönetimi iddiaları kabul mu etti? TV YAYIN AKIŞI 26 MART: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? Resmi Gazete bugün (26 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BAHAR 7. BÖLÜM FRAGMANI | BAHAR son bölümde ne oldu? 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 26 Mart Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Zekai Akyüz kimdir? İYİ Parti Karaman Sarıveliler Belediye Başkan adayı Zekai Akyüz kimdir? Recep Boyacıoğlu kimdir? İYİ Parti Karaman Kazımkarabekir Belediye Başkan adayı Recep Boyacıoğlu kimdir? Sultan Pınarlı kimdir? İYİ Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan adayı Sultan Pınarlı kimdir? Muzaffer Gül kimdir? İYİ Parti Karaman Ayrancı Belediye Başkan adayı Muzaffer Gül kimdir? İzzet Battır kimdir? İYİ Parti Karaman Ermenek Belediye Başkan adayı İzzet Battır kimdir? Erol Serin kimdir? İYİ Parti Karabük Eskipazar Belediye Başkan adayı Erol Serin kimdir? Hakan Peker kimdir? İYİ Parti Karabük Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker kimdir? Hasan Birol Gürel kimdir? İYİ Parti Isparta Yenişarbademli Belediye Başkan adayı Hasan Birol Gürel kimdir? Mehmet Aziz Tuna kimdir? İYİ Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan adayı Mehmet Aziz Tuna kimdir? Osman Akdoğan kimdir? İYİ Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan adayı Osman Akdoğan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title