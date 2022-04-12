Baba 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak?
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Show TV'nin sevilen dizisi Baba bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler, Baba 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba yeni bölümde neler olacak? aratması yapıyor. Peki, Baba 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Baba yeni bölümde neler olacak? Baba yeni bölüm fragmanı haberimizde...
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Kadir ve Elif'in Ornaz Holding'de karşı karşıya geldiği tanıtımda Elif'in lehine yapılan oylamada Büşra ve Servet'in el kaldırarak Kadir'e inat oy vermeleri dikkat çekiyor. Servet'in bu hamlesine Yaşar sert tepki gösterirken, Büşra ve Kadir yüzleşiyor. Büşra'nın, "En azından orada beni seven biri var" sözleri Kadir'i şoke ediyor. Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet'in tehditkar konuşması Büşra'yı köşeye sıkıştırıyor. Servet'in Emin'e "Tek sana kendimi sevdiremedim be baba…" sözleri yüreklere dokunurken, polislerin Servet'i götürdüğü anlar ise merak uyandırıyor.
Baba 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Baba her Salı günü Show TV'de saat 20:00 'da başlıyor.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı