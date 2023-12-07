Sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Bu kapsamda depremin hissedilmesi ile Azerbaycan'da deprem mi oldu? Sorusu merak edildi. Peki, Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Azerbaycan'da deprem mi oldu? Sorusu, meydana gelen sarsıntı nedeniyle birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde aktif olarak araştırılıyor. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi verilerine göre sabah saatlerinde ülkede bazı sarsıntılar kaydedildi. Peki, Azerbaycan'da deprem mi oldu? Azerbaycan'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AZERBAYCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi verilerine göre sabah saatlerinde ülkede 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi. Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.