Az önce deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. En son nerede deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? İşte detaylar...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre meydana gelen son depremler araştırılmaktadır. Az önce deprem mi oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında en son nerede, ne zaman deprem oldu sorgulatılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREM LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre meydana gelen son deprem 10 Aralık Pazar günü Ege Denizinde gerçekleşmiştir.