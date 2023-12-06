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Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı?

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Yanıkömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi." ifadelerini kullandı. Peki, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? İşte detaylar…

İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğluİyi Parti'den istifa etti. İstifasına ilişkin açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi." dedi. Peki, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İyi Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? İşte detaylar…

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

İyi Parti'de istifa rüzgarı devam ediyor. Son olarak partinin Kurucular Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partiden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanıkömeroğlu, "Kurucular Kurulu üyesi olduğum İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı?İstanbul Mv. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

İYİ PARTİ'Lİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU HANGİ PARTİYE KATILDI?

Yanıkömeroğlu Yetkinreport'a yaptığı açıklamada "CHP'nin iş birliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıran damla oldu, istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi. Yanıkömeroğlu, herhangi bir partiyle temasının olmadığını da söyledi.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti 3. Sayfa Gündem Politika Haberler

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