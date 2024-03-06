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Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur Şakir kimdir?

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İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantıları ile yeni 31 Mart 2024 yerel seçim adaylarını açıklamaya devam ediyor. Peki, Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur kimdir?

İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Ayşe Gülnur kimdir? İYİ Parti İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Ayşe Gülnur kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL ADALAR ADAYI KİM?

İYİ Parti ADALAR Belediye Başkan Adayı Ayşe Gülnur Şakir oldu.

AYŞE GÜLNUR ŞAKİR KİMDİR?

1964 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İngiltere'de tamamlayan Ayşe Şakir Londra Üniversitesi Grafik Dizayn bölümünden 1988 yılında mezun oldu. İki ayrı sanat okulunda da öğrenim gören Ayşe Şakir İş Hayatına 1988 yılında başladı. Sırasıyla 7 yıl boyunca SampsonTyrell firmasında 'Kurumsal Kimlik' uzmanı, Hürriyet Londra Temsilcilik Ofisinde 3 yıl boyunca Reklam Müdürlüğü ve Londra Magazin adlı haftalık Türk dergisinin Genel Yayın Yönetmenliği, bir yıl kadar da GMW Mimarlık Ofisi'nde iç desinatörlük yaptı.

1999'da Türkiye'ye dönen Ayşe Şakir 1999-2006 yılları arasında Chevron Madeni Yağlar firmasında ülke temsilcisi olarak çalıştı. 2005-2006'da ABFT'nin (Türkiye'deki Amerikan Şirketler Derneği) Saymanlığını üstlendi. 2007-2021 yılları arasında 2.el ağır iş makineleri sektöründe Demircan Makine'nin ithalat ve ihracat birimini yönetti. Halen aynı sektörde münferiden çalışmaktadır.

Çeşitli STK'larda; The Arts Club (Londra), Mutfak Dostları Derneği, Galatasaray Spor Kulübü, Adalar Kültür Derneği üyeliklerini devam ettiren Ayşe Şakir, 2018'de İYİ Parti'den siyasete girerek Adalar İYİ Parti İlçe kurucusu oldu. İki dönem İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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