Birçok kişi Aydın Ayaydın'ın kim olduğunu merak ediyor. Aydın Ayaydın'ın hayatı, siyasi başarıları araştırılıyor. 7 Ocak 2024 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla belediye başkan adayı gösterilmiştir. Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Peki, Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın hangi partiden aday olacak, aday olacak mı? Detaylar haberimizde...

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

Aydın Ağan Ayaydın, 20 Ağustos 1951 Derik, Mardin, Kürt kökenli Türk siyasetçidir. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu. Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yapmıştır. Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. 2011 seçimleri öncesine kadar VATAN Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2011 seçimleri için CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. Evli ve 3 Çocuk babasıdır. Ayrıca Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiştir.2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekilliği yapmıştır. 7 Ocak 2024 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Muğla Belediye Başkan adayı gösterildi.

Aydın Ayaydın

Aydın Ayaydın