24 Kasım Cuma günü Hamas ve İsrail arasında yapılan geçici ateşkes kapsamında; Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Peki, Ateşkes bitti mi, uzatıldı mı? İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes bitti mi, uzayacak mı?

Ateşkes bitti mi, uzatıldı mı? İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes bitti mi, uzayacak mı?

Ateşkes bitti mi, uzatıldı mı? 24 Kasım Cuma günü Hamas ve İsrail arasında yapılan geçici ateşkes kapsamında; Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Peki, Ateşkes bitti mi, uzatıldı mı? İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes bitti mi, uzayacak mı? Detaylar!

ATEŞKES UZATILACAK MI, BİTTİ Mİ?

Bugün sona erecek olan ateşkesin yeniden uzatılması beklenirken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı, hava bombardımanında 109 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

2 KEZ UZATILMIŞTI

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

Bu sabah ateşkesin sona ermesi beklenirken bazı kaynaklar insani aranın yeniden uzatılabileceğini öne sürdü. Ancak İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi.

109 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 109 Filistinlinin öldürüldüğü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

HAN YUNUS'U DA SAVAŞ ALANI İLAN ETTİLER

Diğer yandan İsrail ordusu güvenli bölge olacağını iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyine de kapsamlı saldırı başlatma sinyali vererek en büyük yerleşim yeri Han Yunus'u savaş alanı ilan etti. Han Yunus bölgesindeki insanların Refah'a gitmesini isteyen İsrail ordusu, uçaklardan atılan broşürlere bir de QR kod ekledi. Broşürlerde, "El Karara, El Huzaa, Absan ve Beni Suheyle sakinlerine: Bölgeyi acilen boşaltıp Refah bölgesindeki barınaklara gitmeniz gerekmektedir. Han Yunus kenti tehlikeli savaş bölgesidir." ifadeleri kullanıldı. QR kodun taratılmış hali ise insanları İsrail ordusunun resmi sitesine yönlendiriyor.

KATLİAMDA CAN KAYBI 15 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.