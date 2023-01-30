Ateş Kuşları 3. Bölüm | İlk 15 Dakika

#AteşKuşları yeni bölümüyle Cuma #atv'de!Ateş Kuşları 3. Bölüm Özeti;ATEŞ KUŞLARI SOKAĞA GERİ DÖNÜYORYuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler.

#AteşKuşları yeni bölümüyle Cuma #atv'de!

Ateş Kuşları 3. Bölüm Özeti;

ATEŞ KUŞLARI SOKAĞA GERİ DÖNÜYOR

Yuvaları kül olan Ateş Kuşları, evsiz barksız kalır ve başladıkları noktaya yani sokaklara geri dönerler. Ali bu sefer de ailesini sokaklardan kurtarabilecek midir?

Geçmişte ise Köksüzler, İstanbul'un tepesine kurdukları ilk yuvalarında aile olmaya ve hayatta kalmaya çalışırlar.

MERCAN, EYÜBOĞLU KÖŞKÜ'NE GİRİYOR

Zıpkın, Gülayşe'nin bu çektiklerine dayanamaz ve geçmişin sırlarının ortaya çıkması için Mercan'ı Eyüboğlu köşküne hizmetçi olarak sokmanın bir yolunu bulur. Bu yol onları amaçlarına ulaştırabilecek midir?

BARBAROS, GÜLAYŞE'NİN PEŞİNDE

Diğer yandan Gülayşe çöpte bulunduktan sonraki ilk yuvası olan sokağa tekrar dönmenin şaşkınlığını yaşamakta ve Barbaros'tan sonsuza kadar ayrıldığını sanmaktadır.

Oysa Barbaros, Gülayşe'yi babasına götürebilmek için peşlerine düşmüştür. Gülayşe farkında olmasa da Barbaros her an onu izlemektedir.

Oyuncular:

İlayda Alişan(Gülayşe), Görkem Sevindik (Ali), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Serkan Ercan (Menderes), Nizam Namidar (Nizam), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Onat Bulut (Halis), Lilya İrem Salman (Hüma), Sedef Akalın (Şirin), Hilal Uysun (Nermin), Ozan Ağaç (Zümrüt), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Almira Abay (Çocuk Mercan), Fatih Fuat Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Görkem Doğan(Pamir), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Umut İnan (Çocuk Ali)

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