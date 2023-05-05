Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
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Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları bugün 15. bölüm ile ATV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...
Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Ateş Kuşları 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Ateş Kuşları dizisi son bölümde neler oldu?
Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ateş Kuşları bugün 15. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 16. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.
"Ben daha onun kim olduğunu bilmeden ona aşık oldum."
BARBAROS GERÇEKLERLE NASIL BAŞ EDECEK?
Sevdiği kızı annesinin koynundan alıp kaçıranın kendi annesi olduğunu öğrenen Barbaros, Çatal'ın karşısında soğukkanlılığını korusa da oradan ayrılır ayrılmaz büyük bir panik atak geçirir. Sonrasında Gülayşe'nin yüzüne nasıl bakacağını bilemez.
SABİT, YAŞANANLARI HATIRLAMAYA BAŞLIYOR
Gülayşe, Sabit'in Barbaros'u ve unuttuklarını hatırlaması için Sabit'le Barbaros'u bir araya getirir. Planı işe yarar, Sabit olanları hatırlamaya ve Gülayşe'ye anlatmaya başlar.
NERMİN'İN AKIBETİ NE OLACAK?
Gerçekleri fark etmeye başlayınca iki kardeşinin arasında kalıp büyük acı yaşayan Hacer'in peşine Ali düşer; onu daha da sıkıştırır. Zıpkın ve Barbar'la birlikte Menderes'in ipini çekmeye her an daha çok yaklaşır. Ama tam Nermin'i ifade vermeye şubeye götürürken önlerine çıkan bir sokak çocuğu Nermin'i bıçaklayınca, Ali ve Barbaros bir karar alırlar.
BARBAROS, HER ŞEYİ NİZAM'A ANLATIYOR!
Barbaros Nizam'ın karşısına geçer ve kızı Lara'yı bulduğunu itiraf eder. Nizam'ın yıllardır tutunduğu rüyası gerçek olacaktır. Ama Barbaros'un bir şartı vardır! Nizam, 23 yıldır hasretini çektiği kızına kavuşabilecek mi? Barbaros'un şartı ne olacak?
KÖKSÜZLER VE NİZAM EYÜBOĞLU KARŞILAŞMASI
Geçmişte ise, Köksüzler ansızın karşılarında Nizam Eyüboğlu'nu bulurlar.
Barbaros, Menderes ve Nazmiye'yi köşeye sıkıştırıyor
Barbaros'un aşk itirafı!
Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla baş etmekte zorlanır. Barbaros ilk defa açık açık Gülayşe'ye aşkını itiraf eder. Gülayşe duyduklarıyla çok sarsılır.
Bahar Eyüpoğlu'nun gizemi çözülüyor mu?
Barbaros, yeni bilgilerle Bahar Eyüboğlu cinayetinin sır dosyasını aralamaya başlar. Ali için çember giderek daralır. Naz ve Menderes'in elindeki kayıt, Ali'nin de ipini çekecektir ama Menderes cezasını bulacaksa Ali kendi de yanmaya razıdır, o kaydın peşine düşer.
Hacer, Menderes ve Naz ile yüzleşiyor!
Hacer'in susmayıp Gülayşe'nin hayatını tehlikeye atacağını düşünen Ali ve Barbar, Hacer'in evdeki tehlikeyle, Menderes'le yüzleşmesini sağlarlar! Barbaros bununla kalmaz, Nizam Eyüboğlu'na umut, Menderes ve Naz'a korku verir. Sıkışan Menderes ve Naz, kendilerini kurtarıp Ateş Kuşları'nı yakmak üzere harekete geçerler.
Şirin'in büyük sırrı ortaya çıkıyor!
Barbaros onlara adım adım yaklaşırken iyice sıkışan Çatal öyle bir hamle yapar ki Barbaros yıkılır. Gülayşe'yi anasının koynundan çekip alan kişi, kendi anasıdır!
Geçmişte Eyüpoğlu konağı...
Geçmişte ise Eyüboğlu Köşkü'nde; Barbaros baba, Nizam evlat hasreti çekmektedir. Küçük Barbaros ve Nizam yaralarını birbirlerine bağlanarak saracaktır.
İlayda Alişan - Gülayşe Ateş
Hande Soral - Mercan Ateş
Görkem Sevindik - Ali Ateş
Burak Tozkoparan - Barbaros
Serkan Ercan - Menderes Eyüboğlu
Erdem Şanlı - Zıpkın
Emir Çubukçu - Sabit
Ahmet Saraçoğlu - Çatal
Gonca Cilasun - Hacer
Nizam Namidar - Nizam Eyüboğlu
Onat Bulut - Halis
Lilya İrem Salman - Hüma Eyüboğlu
Sedef Akalın - Şirin
Hilal Uysun - Nermin
Ozan Ağaç - Zümrüt
Boncuk Yılmaz - Nazmiye Eyüboğlu
Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
Kaan Sevi - Cemal
Görkem Doğan - Pamir
Serkan Acay - Necdet
Çınar Yükçeker - Yakup
Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
Umut Ege Baştemur - Kara
Nazenin Tokuşoğlu -